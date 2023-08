Neuburg-Schrobenhausen

vor 33 Min.

Gerissene Schafe: Staatssekretär hält Jagd auf den Wolf für richtig

Plus Die jüngsten Wolfsvorfälle bei Irgertsheim und Meilenhofen werden derzeit am LfU untersucht. Wie man dem Wolf begegnen kann, will das Landratsamt mit Bauern und Jägern diskutieren.

Von Andrea Hammerl

Sowohl der jüngste Riss eines Schafes bei Irgertsheim als auch der Vorfall bei Meilenhofen, wo vier Schafe getötet und zwei verschleppt wurden, werden derzeit beim Landesamt für Umweltschutz (LfU) als Verdachtsfälle geführt. „Ergebnisse der genetischen Untersuchungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor“, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit und bestätigt, dass ein Rudel mit sieben Wolfswelpen und zwei Elterntieren im Altmühltal nachgewiesen wurde.

„Jedes Rudel nutzt ein eigenes Territorium, dessen Größe von der verfügbaren Nahrung abhängt; im Revier eines Wolfsrudels siedeln sich keine anderen Wölfe an“, dementiert der Sprecher Aussagen von Eichstätter Jägern, die von 18 Tieren berichten. Durch regelmäßige Markierungen mit Kot oder Urin sowie durch Heulen grenze das Elternpaar sein Territorium gegen andere geschlechtsreife Wölfe ab.

