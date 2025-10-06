Wie der Landkreis die Freundschaft mit Thüringen pflegt

Das ganze Land feierte die deutsche Wiedervereinigung vor 35 Jahren. Eine kleine Delegation des Kreistags Neuburg-Schrobenhausen reiste nach Thüringen, um die Verbindung mit dem Saale-Orla-Kreis zu festigen.
Neuburg-Schrobenhausen
