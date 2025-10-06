Icon Menü
Neuburg-Schrobenhausen gestaltet Austausch mit Thüringen und Pößneck neu

Neuburg-Schrobenhausen

Wie der Landkreis die Freundschaft mit Thüringen pflegt

Auf den Spuren der Wiedervereinigung vor 35 Jahren: Landrat Peter von der Grün reiste mit Kreisräten und Kreisrätinnen in den Saale-Orla-Kreis.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Der Neuburger Landrat Peter von der Grün (links) und sein thüringischer Amtskollege Christian Herrgott feierten Wiedervereinigung. Unter anderem auf einem Ausflugsschiff der Saale.
    Der Neuburger Landrat Peter von der Grün (links) und sein thüringischer Amtskollege Christian Herrgott feierten Wiedervereinigung. Unter anderem auf einem Ausflugsschiff der Saale. Foto: Axel Kalkowski

    Das ganze Land feierte die deutsche Wiedervereinigung vor 35 Jahren. Eine kleine Delegation des Kreistags Neuburg-Schrobenhausen reiste nach Thüringen, um die Verbindung mit dem Saale-Orla-Kreis zu festigen.

