Gesucht: Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

Landkreis mietet weiter Wohnobjekte an. Zahl der Asylbewerber steigt insgesamt an. Das macht eine zweite Erstaufnahme-Einrichtung nötig.

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind viele Schutzsuchende in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gekommen. Mittlerweile sind über 830 Ukrainerinnen und Ukrainer in Neuburg-Schrobenhausen wohnhaft, davon sind rund 370 Personen staatlich, also durch den Landkreis, untergebracht. Doch nicht nur aus der Ukraine kommen die Menschen vermehrt in den Landkreis.

In Bezug auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sind Dank der großen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung beim Landkreis zahlreiche Wohnungsangebote eingegangen. Dadurch konnten seit Kriegsausbruch 47 neue Objekte durch den Landkreis für die Flüchtlingsunterbringung angemietet werden.

Neben den Ukraine-Flüchtlingen sind in letzter Zeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen deutlich mehr Asylbewerber angekommen

Neben der Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen ist allerdings auch das generelle Ankunftsgeschehen von Asylbewerbern in letzter Zeit enorm gestiegen. Daher wird die Zuweisung von Flüchtlingen an die Landkreise durch die Regierung von Oberbayern weiter fortgesetzt. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereitet sich daher mit Hochtouren auf weitere Aufnahmen vor.

Als dezentrale Erstanlaufstelle ist dazu die Containeranlage an der Monheimer Straße in Neuburg für rund 65 Flüchtlinge eingerichtet worden. Nach der Registrierung beim Ausländeramt werden die dort vorübergehend untergekommenen Personen zeitnah in die dezentralen Unterkünfte im gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verteilt. In den dafür zur Verfügung stehenden Objekten sind die Kapazitäten jedoch nahezu ausgeschöpft, sodass eine Abverlegung aus der dezentralen Erstanlaufstelle nicht mehr möglich ist.

Um dem Fluchtgeschehen gerecht zu werden und die von der Regierung bereits angekündigten Zuweisungen aufnehmen zu können, bereitet der Landkreis die Errichtung einer weiteren Erstaufnahme-Einrichtung vor. Bleibt der Zugang konstant hoch, werden weitere Einrichtungen folgen müssen.

Wer in Neuburg-Schrobenhausen Objekte anbieten will, die längerfristig zur Verfügung stehen, kann sich im Landratsamt melden

Darüber hinaus werden die Bevölkerung und die Gemeinden um Unterstützung gebeten. Wer Objekte anbieten möchte, die längerfristig zur Verfügung stehen, meldet sich bitte telefonisch beim Landratsamt unter der Telefonnummer 08431/57-485 oder per E-Mail an unterkunft.ukraine@neuburg-schrobenhausen.de oder über das Online Formular auf der Homepage des Landkreises unter www.neuburg schrobenhausen.de. (AZ)