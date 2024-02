Neuburg-Schrobenhausen

Gesundheit: Warum sind derzeit so viele Menschen so lange krank?

Die Erkältungswelle hat schon so manchen ans Bett gefesselt. Die Krankheitsverläufe sind heuer besonders langwierig und hartnäckig. Der Grund dafür ist in den Coronajahren zu finden.

"Da hat es mich ganz schön erwischt! So krank war ich schon lange nicht mehr." Sätze wie diese hört man seit einiger Zeit immer wieder. In der Familie, unter den Arbeitskollegen oder im Freundeskreis: Es wird gehustet, geschnupft, gefiebert. Und kaum eine Familie berichtet nicht von Kindern, die das Bett hüten müssen. Die Erkältungswelle ist zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, doch scheint es so, als ob die Auswirkungen derzeit massiver sind als in vergleichbaren Jahren. Doch ist das wirklich so?

Die Frage kann Allgemeinarzt Dr. Matthias Fischer-Stabauer mit einem klaren "Ja" beantworten. Schon im vergangenen Herbst habe sich abgezeichnet, dass mehr Menschen krank sind, als üblicherweise in der kalten Jahreszeit. Der Anstieg dieses Jahr sei ungewöhnlich hoch und konstant über dem Durchschnitt, sagt er. Das mache sich nicht nur im vollen Wartezimmer seiner Praxis bemerkbar, sondern auch unter seiner dezimierten Mitarbeiterschaft.

