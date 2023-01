Gewerbeverband Donaumoos verteilt wieder Spenden

Andreas Schwinghammer überreichte sich den Scheck über 350 Euro für " Menschen helfen - Leben retten" gleich selber, weil er nicht nur Kassier im Gewerbeverband, sondern auch im Notarzt-Förderverein ist. Die Spende wird dazu verwendet, die Notarztversorgung zu unterstützen, die „in unserem Landkreis seit vielen Jahren verbesserungswürdig ist“. In Großstädten seien Notarztschichten wesentlich lukrativer als auf dem Land, deshalb gibt der Förderverein „ein Zuckerl obendrauf“, sodass Dienste, die nicht besetzt werden können, attraktiver werden. Auch Material beschafft der Verein bei Bedarf. So ist etwa geplant, eine Übungspuppe anzuschaffen.

Johanna Knöferl vom Caritasverband nahm den 350-Euro-Scheck für die Nachbarschaftshilfen in Karlshuld, Karlskron, Weichering und Königsmoos entgegen. "Wir füreinander" ist seit 2010 in elf Kommunen aktiv und bietet Hilfe an, die ein guter Nachbar auch erledigen würde, von Fahrdiensten bis zur vorübergehenden Hilfe im Haushalt, dazu gibt es in Karlshuld das Strickcafé und Lesepaten. Mithilfe der Spende will Knöferl den Ehrenamtlichen eine Veranstaltung im Haus der Begegnung der Maria-Ward-Schwestern in Neuburg finanzieren.