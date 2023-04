Grünen-Kreisverband: Freistaat soll Wasserkraftwerke zurückkaufen

Die Grünen fordern Ministerpräsident Söder auf, die bayerischen Wasserkraftwerke zurückzukaufen. Der Grund: Neue Einnahmequellen für die Kommunen. Unterstützung kommt auch aus dem Landkreis.

Die Landtags-Grünen fordern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einem Appell auf, die bayerischen Wasserkraftwerke zurückzukaufen und dafür mit Bundesfinanzminister Christian Lindner in Verhandlungen zu treten. Unter www.gruene-bayern.de/wasser werden Unterschriften gesammelt, jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich so der Forderung anschließen. Unterstützt wird der Appell auch vom Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband der Grünen.

Zum Hintergrund: Die Wasserkraftwerke in Bayern wurden in den 1990ern und 2000ern von der CSU an private Firmen verkauft – ebenso wie Bayerns Stromnetze und 30.000 bezahlbare Wohnungen. Wie es in einer Mitteilung der Grünen heißt, ist die Gelegenheit für einen Rückkauf jetzt günstig: Der Energiekonzern Uniper, der die Wasserkraftwerke heute betreibt, hat zu sehr auf fossile Energien wie Gas und Kohle gesetzt und musste 2022 vom Bund gerettet werden. Jetzt bietet sich die Möglichkeit, die Wasserkraftwerke zurück in bayerische Bürgerhand zu holen.

Grünen-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen: Freistaat soll Wasserkraftwerke zurückkaufen

"Die bayerischen großen Wasserkraftwerke sollen wieder dem Freistaat und damit allen Menschen gehören. Wenn das Kraftwerk bei Bittenbrunn wieder in Bürgerhand ist, haben die Gemeinden im Umkreis eine neue Einnahmequelle", sagt Grünen-Landtagskandidatin Maria Abstreiter. Damit könne zum Beispiel das Hallenbad finanziert oder das Radwegenetz ausgebaut werden. "Auch wäre es endlich möglich, das Flussufer der Donau zu renaturieren und die Natur an Bayerns Flüssen endlich wieder besser zu schützen", so Abstreiter. (AZ)