Handys klingeln, Sirenen heulen: Bundesweiter Warntag am Donnerstag

Am 14. März werden in ganz Deutschland um 11 Uhr wieder die Sirenen und andere Warnmittel ausgelöst.

Am Donnerstag, 14. März, findet wieder der bundesweite Warntag statt. Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in allen Landkreisen und Kommunen mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst. Mit einem an- und abschwellenden Heulton von einer Minute Dauer werden auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen ertönen. Die Probewarnmeldung wird zusätzlich auch über Cell Broadcast an die Handys in ganz Deutschland verschickt.

Warntag: Am 14. März heulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Sirenen

Der bundesweit einheitliche Probealarm hat zum Ziel, die Bevölkerung zu sensibilisieren, die Funktion und den Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel wie etwa Warn-Apps, Cell Broadcast und digitale Werbeflächen aufmerksam zu machen. So soll dazu beigetragen werden, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung zu unterstützen. (AZ)