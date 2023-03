Neuburg-Schrobenhausen

vor 33 Min.

Handysucht und sexuelle Übergriffe: Wie das Smartphone Kinder abstumpft

Plus Ein Leben ohne Handy - das ist für Kinder mittlerweile unvorstellbar. Doch was macht der Blick in die virtuelle Welt mit ihnen? Erfahrungen einer Beratungsstelle im Landkreis.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Die Mutter war komplett verzweifelt. Weinend saß sie vor Familientherapeutin Gabi Plach-Bittl und wusste nicht mehr weiter. Ihre 14-jährige Tochter war ihr entglitten, sie hielt sich nicht an Absprachen und kam erst spät nachts nach Hause. In ihrer Not wandte sie sich an die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien - und ahnte bei ihrem ersten Gespräch mit der Leiterin nicht, welche Wirkung die Therapiestunden auf ihre rebellische Tochter haben werden. Etwa ein halbes Jahr später sind Mutter und Tochter emotional wie ausgewechselt. Sie sind aufeinander zugegangen, sprechen miteinander und zeigen Verständnis füreinander. Die Mutter ist glücklich, die Tochter kommt weiterhin in die Beratungsstelle und freut sich auf den nächsten Termin. Es sind Erfahrungen wie diese, die Gabi Plach-Bittl zeigen, wie richtig und wichtig ihre Arbeit ist.

Die Beratungsstelle ist eine Einrichtung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Damit kann das Angebot jeder in Anspruch nehmen. Einzige Voraussetzung: Im Mittelpunkt der Beratung muss ein Kind stehen. Zehn Fachkräfte (überwiegend in Teilzeit) nehmen sich den Themen der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern an. „Wir sind ganz passabel aufgestellt“, sagt Einrichtungsleiterin Gabi Plach-Bittl. Deshalb sei die Wartezeit für einen Termin mit drei bis vier Wochen auch sehr überschaubar. Bei Kinderpsychologen oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie warten Patientinnen und Patienten schon mal bis zu einem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen