Heimatforscher: Vom Silberpfennig zur Goldmark

Beim nächsten Stammtisch der Familien- und Heimatforscher Schrobenhausener Land am Freitag, 10. Januar, hält Stammtischmitglied Georg Johann Felber aus Kühbach einen Vortrag mit dem Titel „Vom Silberpfennig zur Goldmark – Ein Überblick über die Entwicklung unseres Geldwesens“. Wer sich mit Familien- und Heimatforschung beschäftigt, stößt zwangsläufig irgendwann auf Begriffe wie Schilling, Taler, Kreuzer, Gulden und Heller oder gar Pfundpfennige. Neben der Frage, welche Arten von Münzen es gab, wann und warum sie entstanden, soll auch die Frage ihres damaligen Wertes beleuchtet werden. Darüber hinaus werden die Lohn- und Preisentwicklung in Zusammenschau mit der jeweiligen Kaufkraft vom 19. Jahrhundert bis heute von Felber anhand von Statistiken skizziert und erläutert. Alle Interessenten sind zu dem Vortrag, der um 19.30 Uhr im Gasthaus Felbermaier in Lampertshofen beginnt, eingeladen. Das Forschertreffen selbst beginnt für jedermann bereits um 18 Uhr, wie bislang besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Sterbebilder einscannen zu lassen. Bei Bedarf können zu scannende Sterbebilder auch bei Organisatorin Anna Probst abgegeben und zeitnah wieder abgeholt werden, Anfrage unter Telefon 08252/6043. (AZ)