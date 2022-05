Neuburg-Schrobenhausen

vor 16 Min.

Hier bekommen junge Mamas mehr Unterstützung

Plus Die Koordinierungsstelle frühe Kindheit (KoKi) im Landkreis und der Junge-Mama-Treff im Neuburger Schwalbanger arbeiten künftig eng zusammen. Was dahintersteckt.

Von Katrin Kretzmann

Wie schaffe ich es, dass mein Kind nachts durchschläft? Wie erkläre ich meinem Sohn, dass er bald eine Schwester bekommt? Und ist es normal, dass ich manchmal einfach überfordert bin? All diese und viele weitere Fragen kennen werdende Eltern und solche, die es noch nicht so lange sind, nur zu gut. Hier bietet die Koordinierungsstelle frühe Kindheit (KoKi) im Kreis Neuburg-Schrobenhausen Unterstützung, insbesondere mit Online-Kursen. Der offene Treff für junge Mamas (JuMaMa) richtet sich, wie der Name schon verrät, an junge Mütter zwischen zwölf und 27 Jahren als ungezwungenes, niederschwelliges Angebot im Bürgerhaus im Schwalbanger. Nun kooperieren die beiden – wovon vor allem auch der Nachwuchs profitiert.

