Hobbyfotografen aufgepasst: Wir suchen die schönsten Leserfotos aus der Region

Das Leben und die Region ist voller schöner Augenblicke. Wer diese mit der Kamera festhält, kann 2024 zum Leserfotografen des Jahres werden. So funktioniert der Wettbewerb der Neuburger Rundschau.

Viele Leser sind mit ihren Kameras unterwegs und schießen Fotos, die es wert sind, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden. Aus diesem Grund hat sich die Redaktion der Neuburger Rundschau etwas Besonderes einfallen lassen und bietet jetzt allen, die gerne zur Kamera greifen und gelungene Bilder machen, die Möglichkeit, ihre persönlichen Traumbilder zu veröffentlichen.

Schnappen also auch Sie sich Ihre Kamera oder ihr Handy und begeben Sie sich hinaus in die Natur, in die Städte und Gemeinden oder zu Veranstaltungen in der Region und lassen Sie uns an ihren besten Aufnahmen teilhaben. Künftig küren wir dann das Leserfoto des Monats - und Ende 2024 das Leserfoto des Jahres.

So machen Sie beim Leserfoto-Wettbewerb der Neuburg-Rundschau mit

Mitmachen darf jeder oder jede, der Spaß am Fotografieren hat. Fotos können ab sofort eingereicht werden. Diese werden in unserer monatlichen Bildergalerie online gezeigt und der Öffentlichkeit zur Abstimmung gestellt. Doch auch die Redaktion hat ein Wörtchen mitzureden und kürt am Ende des Monats das beste Leserfoto .

. Jedes Format ist erlaubt. Die Fotos sollten eine Größe von zwei Megabyte nicht unterschreiten, jedoch nicht größer als fünf Megabyte sein. Es werden nur digitalisierte und gemailte Fotos berücksichtigt.



Senden Sie Ihre Fotos bitte an: redaktion@neuburger-rundschau.de, Betreff: Leserfoto .

Die eingereichten Fotografien müssen aktuell und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aufgenommen worden sein. Im besten Fall kann man auf dem Motiv auch erkennen, dass das Bild in der Region aufgenommen wurde. Digital bearbeitete Aufnahmen schließen wir nicht aus, müssen aber als solche gekennzeichnet werden.

Stets sind Aufnahmedatum und -ort sowie die Namen eventuell abgebildeter Personen zu nennen, es sei denn, es sind mehr als fünf Personen auf dem Foto. Dazu sind Angaben zum Motiv, zur Aufnahmetechnik oder beispielsweise zur Veranstaltung erwünscht.

Bitte schicken Sie ein Porträt-Foto von sich mit, das in der Zeitung veröffentlicht werden darf. Allerdings ist das kein Muss. Auch alle Angaben wie Name, Adresse und Telefonnummer sollten in jeder Mail stehen und sind für den internen Gebrauch vorgesehen.

Mit der Einsendung erklärt sich der Fotograf und die Fotografin mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ferner sichert er zu, dass er über alle Rechte an den eingesandten Fotos verfügt. Sollte ein Dritter Ansprüche wegen des Abdruckes und der Veröffentlichung geltend machen, stellt der Einsender der Fotografien die Zeitung von allen gegen sie erhobenen Ansprüchen frei.

Werden sie zum Leserfotografen des Jahres 2024 beim Wettbewerb der Neuburger Rundschau

Eingereichte Fotografien dürfen von der Neuburger Rundschau unentgeltlich im Rahmen der Leserfoto-Aktion in der Zeitung, im Internet sowie auf mobilen Geräten veröffentlicht werden. Auch wenn ein Foto nicht siegen sollte, behalten wir uns vor, das Foto unentgeltlich mit Namensnennung als "Leserfoto" in unserer Zeitung abzudrucken. Die NR ist nicht verpflichtet, die Bilder über den Abschluss der Aktion hinaus aufzubewahren. Eine Rücksendung der Bilder erfolgt nicht.

Neben der Abstimmung auf unserer Website wird auch die Redaktion die Bilder bewerten. Am Ende des Jahres wird es eine Online-Abstimmung aller Monatssieger geben. Der Gewinner ist dann der Leserfotograf des Jahres. Er oder sie erhält unter anderem die Möglichkeit, sich und seine besten Fotografien aus seinem Archiv in der Neuburger Rundschau auf einer Doppelseite zu präsentieren. Wir freuen uns auf ihre Einsendungen und hoffen, Sie haben Spaß an der Fotoaktion. (fene)