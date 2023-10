Hohe Auszeichnung: Goldene Ehrennadel für Andreas Schwinghammer

Für seine über 40-jährige Tätigkeit erhält der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank im Donautal die höchste Auszeichnung der bayerischen Genossenschaften.

Dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank im Donautal eG, Andreas Schwinghammer, wurde die goldene Ehrennadel verliehen. Damit wurde die 43-jährige verdienstvolle Tätigkeit von Andreas Schwinghammer in der bayerischen Genossenschaftsorganisation gewürdigt. Die Ehrung nahm das Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverband Bayern, Siegfried Drexl, bei einer Feierstunde in Karlshuld vor. Thomas Mack als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bank beglückwünschte Schwinghammer im Namen des Gremiums für die hohe Auszeichnung.

Andreas Schwinghammer trat 1980 als Auszubildender in der damaligen Raiffeisenbank Karlshuld eG ein. Nach seiner Ausbildung war er als Kundenberater tätig, 1991 absolvierte der das bankbetriebliche Hauptseminar des Genossenschaftsverband Bayern, legte 1995 die Prüfung zum Betriebswirt (VWA) ab und erlangte sein Diplom an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur. Im Jahr 1996 wurde ihm die Prokura erteilt.

Andreas Schwinghammer aus Karlskron ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Donaumooser Land

Nach dem Ausscheiden von Benno Baur aus dem Vorstand der Raiffeisenbank Donaumooser Land eG wurde Schwinghammer vom Aufsichtsrat als Nachfolger berufen. Seit 2010 leitete er als Vorstandsvorsitzender die Geschäfte der Raiffeisenbank Donaumooser Land. Mit der Fusion zur Raiffeisenbank im Donautal im Jahr 2019 gehörte er weiterhin dem Vorstand der Bank an und war auch hier seit 2021 Vorstandsvorsitzender.

Neben seinen Tätigkeiten in der Bank ist Andreas Schwinghammer seit 2002 Gemeinderat und seit 2020 Kreisrat. Bereits seit dem Jahr 2010 nimmt er die ehrenamtliche Aufgabe als Richter am Verwaltungsgericht München wahr und ist seit seiner Jugend bei verschiedenen Vereinen in Karlskron aktiv. (AZ)