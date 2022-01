Hohe Infektionszahlen: Gesundheitsamt in Neuburg am Limit

Die Inzidenz im Landkreis liegt bei 1350. Das Gesundheitsamt kommt mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Wie die Situation entschärft werden soll.

Aufgrund der enorm steigenden Infektionszahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises am Sonntag zu einer Krisenstabssitzung getroffen. Gemeinsam mit Vertretern des Gesundheitsamtes, des Katastrophenschutzes und des Personalamtes hat Landrat Peter von der Grün Maßnahmen besprochen, mit welchen kurzfristig eine Entschärfung der aktuellen Situation ermöglicht werden kann.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, verzeichnete das Gesundheitsamt in den vergangenen Tagen jeweils zwischen 200 und 300 neue Infektionsfälle pro Tag. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis ist mittlerweile auf 1350 gestiegen. Besonders die Kontaktnachverfolgung von Indexfällen, also infizierten Personen, die eine Infektionskette auslösen, ist für das Gesundheitsamt personell nicht mehr allein stemmbar. Dies hat unter anderem zur Folge, dass nicht mehr alle Personen, welche als positiv gemeldet werden, zeitnah vom Gesundheitsamt kontaktiert und beraten werden können. Landrat von der Grün bittet deshalb zunächst um Verständnis, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger aktuell nicht umgehend eine Rückmeldung erhalten. Für betroffene Personen bleiben Freitestungen zur Beendigung der Quarantäne trotzdem weiterhin rechtzeitig möglich.

Mitarbeiter im Gesundheitsamt Neuburg bekommen Verstärkung von Kollegen des Landratsamts

In der Krisenstabssitzung am Sonntag wurde deshalb beschlossen, dass vorübergehend Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes zur Unterstützung des Gesundheitsamtes hinzugezogen werden, um bei der Bearbeitung der Indexfalle kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Entsprechende Schritte wurden am Sonntag eingeleitet, damit bereits ab Montag die ersten Maßnahmen greifen. Die Konsequenz daraus ist, dass es dadurch in anderen Abteilungen des Landratsamtes vorübergehend zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ist bereits seit vergangener Woche eine digitale Lösung in Arbeit, über welche die Indexfälle stärker automatisiert abgearbeitet werden können. Dies dient nicht nur zur Entlastung des Gesundheitsamtes, sondern vor allem auch zur schnelleren Information der betroffenen Personen.

Parallel hierzu werden noch weitere Maßnahmen zur Entlastung des Gesundheitsamts sowie zur Beschleunigung der Abläufe geprüft. Die Rede ist unter anderem von einer personellen Verstärkung der Indexfall-Bearbeitung durch externe Mitarbeiter.

Freitestungen nach Quarantäne: Ab sofort genügt im Landkreis ein Antigen-Schnelltest

Zudem arbeiten auch Labore, die PCR-Tests auswerten, derzeit an ihrer Belastungsgrenze, teilt das Landratsamt mit. Dies hat zur Folge, dass die Wartezeiten bezüglich der Ergebnismitteilung an das Gesundheitsamt immer länger werden.

Ein schnelles Handeln wird dadurch immer schwieriger. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, finden Freitestungen zur Beendigung der Quarantäne ab sofort primär mit den deutlich rascher arbeitenden Schnelltests statt. Anerkannt werden dabei die „qualifizierten Antigen-Schnelltests“, die in den Testzentren des Landkreises sowie in den vom Landkreis zugelassenen Teststationen angeboten werden. Dies soll zum einen eine schnellere Ergebnismitteilung für die Betroffenen, zum anderen eine Entlastung der Laborkapazitäten – und damit letztlich wiederum eine beschleunigte Ergebnismitteilung durch die Labore – ermöglichen.

Freitestungen mittels PCR-Test werden bis auf Weiteres nur noch für solche Personen durchgeführt, die im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind (etwa Krankenhäuser, Arztpraxen, Altenheime, Pflegeheime und Pflegedienste). Alle übrigen Personen, die nicht in einem dementsprechend sensiblen Bereich tätig sind, können sich weiterhin mittels qualifiziertem Antigen-Schnelltest freitesten. (nr)