Holzpreis-Talfahrt: Wie Waldbesitzer jetzt reagieren sollten

Die Waldbesitzervereinigung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt Tipps zur Vermarktung, Aufforstung und den Umgang mit dem Borkenkäfer.

Ein nicht ganz so einfaches Jahr 2023 haben die Waldbesitzer im Kreis Neuburg-Schrobenhausen erlebt. So hielten der Sommersturm, der Borkenkäfer und fallende Holzpreise die Waldbauern in Atem. Davon berichtete die WBV Neuburg-Schrobenhausen auf ihrer Jahreshauptversammlung.

64 Gäste und Mitglieder konnte WBV-Vorstand Alexander von Zwehl begrüßen. In seinen Grußworten hatte Peter Birkholz (Bereichsleiter Forsten, AELF Ingolstadt-Pfaffenhofen) gleich eine Neuigkeit mitgebracht. So werden ab 2025 neue Förderrichtlinien gültig und die Antragsstellung wird nur noch in digitaler Form möglich sein. Es ist außerdem zu befürchten, dass flächige Waldschäden zunehmen und dabei nicht mehr alle Flächen wieder bepflanzt werden können. In diesem Jahr steht das Vegetationsgutachten des AELF wieder an, bei dem die Waldverjüngung bezüglich des Wildverbisses beurteilt wird. Birkholz verwies auch auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Waldbesitzern und Jägern beim Thema Waldumbau.

Holzmarkt im Wandel: Preisschwankungen und Herausforderungen

Ludwig Schön (Geschäftsführer WBV) berichtete von den Tätigkeiten der WBV im vergangenen Geschäftsjahr und warf einen Blick auf die Zukunft. Die WBV sei nach wie vor von den Einnahmen durch den Holzverkauf ihrer Mitglieder angewiesen. Die Mitgliederzahlen stiegen im vergangenen Jahr wieder an, was hauptsächlich durch den Sommersturm bedingt sei. Das Gros (rund 75 %) der Mitglieder sind Kleinwaldbesitzer mit einer Fläche von bis zu fünf Hektar. Beim Holzverkauf ist die Vermarktung von Restmengen, wie beispielsweise Papierholz, und auch Brennholz ein Problem.

Im vergangenen Wirtschaftsjahr wurden rund 35.500 Festmeter durch die WBV vermarktet, davon fanden 83 Prozent im stofflichen Bereich Verwendung. Der Sturm und Borkenkäfer habe im Sommer die Preise von 100 Euro pro Festmeter auf 60 Euro fallen lassen, da zu viel Holz durch diese Ereignisse auf dem Markt kam. Nun ist die Nachfrage nach Frischholz wieder gestiegen, ebenso die Preise. Schön riet allen Waldbesitzern, die Zeit jetzt zu nutzen und Holz zu machen. Denn die Käfergefahr im Sommer sei groß und der Preis werde durch Schadholzmengen wieder sinken. „Lieber jetzt eine gesunde Fichte verkaufen, als diese im Sommer herzuschenken“, ist sein Tipp für alle Waldbauern. Auch mahnte er die Mitglieder, die Bestände bis Ende März aufzuräumen und noch übrig gebliebenes Brutmaterial für den Borkenkäfer, wie beispielsweise Wipfel-Reste, zu entfernen.

Aufforstung und Zukunftsbäume: Planung ist alles

Bei Aufforstung-Maßnahmen sei eine rechtzeitige Planung wichtig - vor allem, wenn es um die Pflanzenverfügbarkeit geht. Besonders Zukunftsbaumarten stünden teilweise nur begrenzt zur Verfügung, weshalb rechtzeitig bei den Baumschulen die Pflanzenverfügbarkeit angefragt werden sollte. Dieses Jahr ist die WBV bei der SOBA mit einem Stand vertreten und freut sich auf Besuch von Gästen und Mitgliedern.

Als Gastredner war die Firma Ocell eingeladen worden, ein Start-Up-Unternehmen, das sich mit digitalen Lösungen für die Forstwirtschaft beschäftigt. Gudio Gehrs stellte zwei Geschäftszweige der Firma vor. So bietet die Firma eine Softwarelösung mit App-Anwendung zur Erfassung verschiedener Daten im Wald, wie beispielsweise Käferbäume, die dann als Arbeitsaufträge an die WBV oder Dienstleister weitergegeben werden können. Zum anderen beschäftigt sich die Firma mit dem Verkauf von CO₂-Zertifikaten an Firmen. Die Einnahmen daraus kommen dann Waldbesitzern zugute. Momentan seien hier aber erst Flächen ab 500 Hektar rentabel. (AZ)