IHK trifft sich: "Hände hoch" und ran an die Probleme des Wirtschaftsstandorts

Plus Der IHK-Regionalausschuss tagt in Neuburg und bespricht die wachsenden Herausforderungen für die Wirtschaft. Dabei geht es nicht nur um fehlende Fachkräfte.

Yoga – das ist sportliche Betätigung und zugleich Entspannung für Körper, Geist und Seele. Wem tut das nicht gut nach einem arbeitsreichen Tag? Den haben die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen vor ihrem Treffen sicherlich gehabt. Denn die Probleme der Unternehmen sind groß und gleichen sich in vielen Bereichen: Hohe Energiekosten und der Mangel an Fachkräften stehen momentan ganz vorne auf der Liste der Unwägbarkeiten. Gaststätten, die stunden- oder tageweise zusperren, Produktionslinien, die zeitweise stillstehen. Es fehlen einfach die Leute. Statt zu jammern gab es vor der Sitzung des Regionalausschusses Entspannungsübungen, um dann umso tatkräftiger Sachstände, Möglichkeiten und Lösungsansätze zu diskutieren.