Im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen gingen mehr Menschen zu Wahl

Die Wahlbeteiligung liegt in der Region höher als im bayerischen Durschnitt.

Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen lag auch bei dieser Wahl über 70 Prozent. Bei der Landtagswahl 2023 waren im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen exakt 81.323 Menschen wahlberechtigt. Von diesen wählten am Sonntag 61.726. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 75,9 Prozent, einer Veränderung von 3,5 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Damit liegt die Wahlbeteiligung in Neuburg-Schrobenhausen um 2,6 Prozentpunkte über der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in Bayern. Über 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler nutzen die Stimmabgabe per Brief. Für die Stimmabgabe war der Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen in insgesamt 118 Urnen- und 101 Briefwahlbezirke eingeteilt. (AZ)