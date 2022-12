Neuburg-Schrobenhausen

18:20 Uhr

Immobilien in der Region: "Es geht nicht mehr alles weg zu jedem Preis"

Plus Gestiegene Zinsen, unkalkulierbar hohe Baukosten - der Bauboom hat ein jähes Ende gefunden. Erste Baufirmen melden Kurzarbeit an. So ist die Lage im Landkreis.

Von Claudia Stegmann

Der Bauplatz war bereits ausgesucht, der Zuschlag erteilt. Am Ortsrand von Weichering sollte das Eigenheim stehen. Doch als es ernst wurde und der Notartermin anstand, wurde der Taschenrechner noch einmal gezückt. Anfang des Jahres sind die Bauzinsen wieder gestiegen – und zwar deutlich schneller, als zuvor absehbar war. Für vier potenzielle Bauherren bedeutete das: Sie haben ihren Bauplatz wieder der Gemeinde Weichering zurückgegeben. "Die Finanzierung ist ihnen einfach zu teuer geworden", weiß Bürgermeister Thomas Mack.

