Impfangebote im Landkreis gehen im März weiter

Wann und wo im Raum Neuburg das BRK in den nächsten Wochen wieder Impftermine anbietet.

Die Teams sind weiterhin an den bekannten Impfstellen in den Gemeinden im Einsatz. Dort können pro Impftag rund 70 Impfungen durchgeführt werden. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich.

Im März werden auch die Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige fortgesetzt. Diese finden an den Wochenenden im Boxenstall in der Neuburger Altstadt sowie am 6. März zum letzten Mal im BRK-Bildungszentrum in Schrobenhausen, Högenauer Weg 11, statt. Für die Kinderimpfungen müssen die Termine online unter https://impfzentren.bayern/ gebucht werden.

Eine aktuelle Termin-Übersicht gibt es online auf der Homepage des Landratsamtes. Für weitergehende Fragen sind die Impfstationen des Landkreises von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08252/94555 oder per Mail unter impfenundtesten@kkh-sob.de erreichbar. (nr)