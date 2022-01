Impftermine: An diesen Tagen sind die BRK-Teams im Landkreis unterwegs

Seit Wochen bieten die mobilen Teams des BRK in den Gemeinden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen terminlose Impfungen an. Weil die Resonanz so gut ist, werden die Termine nun aufgestockt.

.Aufgrund der regen Nachfrage setzen die mobilen Teams des BRK die Impfungen vor Ort in den Gemeinden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen fort. Die Termine für den Februar stehen bereits fest. Dort können pro Impftag rund 70 Impfungen durchgeführt werden. Deshalb werden vor Ort jeweils vor Beginn der Impfungen Nummern vergeben. Sollten die vorhandenen Kapazitäten überschritten werden, kann es sein, dass nicht alle Impfwilligen berücksichtigt werden können. Wer sich impfen lassen möchte, kann auch die Möglichkeit der Impfung mit Termin in den Impfstationen in Schrobenhausen-Mühlried und in Neuburg wahrnehmen. Hier stehen freie Terminfenster zur Verfügung, die vorab online unter impfzentren.bayern buchbar sind.

Mobile Impfteams des BRK auch im Februar im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs

Die mobilen Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Im Februar werden auch die Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige fortgesetzt. Diese finden an den Wochenenden im Boxenstall in der Neuburger Altstadt, Ottheinrichplatz 118, sowie im BRK-Bildungszentrum in Schrobenhausen, Högenauer Weg 11, statt. Für die Kinderimpfungen müssen die Termine online unter www.terminland.eu/sonderimpfung/ gebucht werden. Eine aktuelle Termin-Übersicht ist online unter www.neuburg-schrobenhausen.de zu finden. Für weitergehende Fragen sind die Impfstationen des Landkreises von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08252/94555 oder per E-Mail unter impfenundtesten@kkh-sob.de erreichbar. Die Termine für Kinderimpfungen der mobilen Impfteams im Februar: