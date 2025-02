In der Neuburger Führerscheinstelle krankt es nach wie vor

Die Personalsituation in der Führerscheinstelle in Neuburg bleibt nach wie vor eine Herausforderung. Nachdem es im vergangenen Jahr lautstark geknirscht hat und sich die Beschwerden von Bürgern, Fahrschulinhabern, Spediteuren oder Feuerwehr-Aktiven über die langen Wartezeiten gehäuft hatten, hat sich die Lage zumindest emotional etwas beruhigt. „Die Leute wissen mittlerweile um die Situation und haben deshalb auch ein größeres Verständnis“, sagt die ständige Abteilungsleiterin Katharina Huber. Nichtsdestotrotz fehlt es immer wieder an den notwendigen Mitarbeitern.

