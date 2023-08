Auszubildende gesucht: Viele Lehrstellen in der Region unbesetzt

Wer sich für eine Ausbildung im Raum Neuburg bewirbt, hat derzeit gute Karten. Auf einen Bewerber kommen fast drei Berufsausbildungsstellen.

Viele Ausbildungsstellen und zu wenige Bewerber und Bewerberinnen: Aktuell stehen in der Region 531 unversorgte Jugendliche noch insgesamt 1559 unbesetzten Berufsausbildungsplätze gegenüber. "Insbesondere im Handel, im Verkauf, in der Logistik, im Büro- und kaufmännischen Bereich, im medizinischen Sektor und natürlich im Handwerk bietet sich ein breites Spektrum an attraktiven Lehrstellen“, sagt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt über die gesamte Region 10.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen meldeten sich seit Oktober 2022 509 Bewerber und Bewerberinnen für Ausbildungsstellen. Das sind 20 weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 666 Stellen, das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 89. Ende Juli galten noch 96 Jugendliche als unversorgt. 291 Ausbildungsstellen waren noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es weniger unversorgte Bewerber und Bewerberinnen, die Zahl der freien Ausbildungsstellen war größer.

Unternehmen in der Region 10 suchen Auszubildende: Bewerberlücke bleibt

Die Ingolstädter Wirtschaft sucht auch in diesem Jahr noch bis zuletzt Auszubildende zum Ausbildungsstart im September, teilt die IHK für München und Oberbayern mit. Aktuell sind laut Daten der Bundesagentur für Arbeit von Ende Juni noch 455 Lehrstellen unbesetzt. Den freien Ausbildungsplätzen stehen 252 als unversorgt gemeldete Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Rein rechnerisch kommen damit auf jeden unversorgten Jugendlichen fast zwei freie Lehrstellen.

Die Angaben der Arbeitsagentur beziehen sich dabei auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben den Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen (IHK) auch das Handwerk, die freien Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst. „Ausbildung und Fachkräftesicherung haben für die Unternehmen eine außerordentlich hohe Bedeutung. Unsere heimischen Betriebe wollen angesichts der sich zuspitzenden Arbeitskräftelücke auch weiterhin möglichst viele junge Frauen und Männer ausbilden“, erklärt Franz Schabmüller, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt. „Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist groß, aber es gibt bei Weitem nicht genug Bewerberinnen und Bewerber für alle Stellen.“

Viele Lehrstellen im Raum Neuburg unbesetzt

Der Regionalausschussvorsitzende warnt: „Ohne Fachkräfte lassen sich auch die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Energiewende, Digitalisierung, Wohnungsbau oder neue Mobilitätsformenletztlich nicht bewältigen.“ Mit Blick auf ganz Oberbayern verzeichnet die IHK für München und Oberbayern im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung bei den Ausbildungszahlen: Bis Ende Juni wurden rund 9100 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im IHK-Bereich gemeldet. Das ist ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. (AZ)

