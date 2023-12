Polizeibeamte werden in mehreren Fällen beschimpft und verletzt

In Neuburg, Ingolstadt und Pfaffenhofen wurden am Wochenende Polizeibeamte beleidigt und angegriffen. Wie es dazu kam und was sonst noch passiert ist.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Nicht nur Diebstähle, Sachbeschädigungen und Unfälle ereigneten sich - gleich mehrere Menschen griffen Polizeibeamte an. Dabei gab es auch Verletzte.

Zwei leicht verletzte Polizeibeamte und ein leicht verletzter Arzt, so lautet die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 1.30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung am Neuburger Elisenplatz auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Türsteher einer Lokalität und einem alkoholisierten 25-jährigen Neuburger aufmerksam. Als die Personalien des 25-Jährigen festgestellt werden sollten, versuchte sich dieser zu entfernen, berichtet die Polizei. Als er in der Schrannenstraße festgehalten wurde, griff er einen Polizisten an und verpasste ihm einen Faustschlag gegen den Kopf. Nachdem es gelungen war, dem Neuburger Handfesseln anzulegen, um so weitere Angriffe zu verhindern, wurde er zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund des Angriffs auf Polizeibeamte eine Blutentnahme an. Bei der Entnahme trat er dem Arzt in den Bauch und verletzte einen weiteren Polizeibeamten. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen gelang schließlich die Entnahme einer Blutprobe. Der 25-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle.

Circa 20 Kleidungsstücke im Wert von etwa 2000 Euro entwendete ein Unbekannter vor einem Modegeschäft am Neuburger Schrannenplatz. Die Kleidungsstücke befanden sich auf einem Ständer vor dem Ladengeschäft. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden.

Polizei Ingolstadt: 46-Jähriger übersieht mit drei Promille Kreisverkehr

in 69-jähriger Schrobenhausener hatte seinen blauen Pkw Dacia am Samstag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße in Schrobenhausen abgestellt. Als er zurückkehrte, stelle er eine Beschädigung am Kofferraumdeckel fest. Die Delle im Kofferraumdeckel könnte vom Grifff eines Einkaufswagens stammen, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252-89750 entgegen.

Am Samstag gegen 16 Uhr überfuhr in der Weicheringer Straße in Ingolstadt ein Auto mit Neuburger Zulassung die Grünfläche des Kreisverkehrs und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Als die Streife eintraf, zeigte sich schnell, warum es zu dem Unfall kam, berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An der Beschilderung des Kreisverkehrs entstand ein Schaden von 400 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers blieb im Graben stecken und musste abgeschleppt werde. Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Auch in Ingolstadt und Pfaffenhofen werden Polizisten angegriffen

Am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, wurden Streifen der Polizei Ingolstadt zum Audi-Ring am Westpark gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen war. Vor Ort konnte unter anderem ein 25-jähriger Ingolstädter angetroffen werden. Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten sofort aggressiv. Deshalb sollte der Mann gefesselt werden. Doch er trat nach den Einsatzkräften und kniff einem Polizisten in die Wade. Der Mann wurde von den Beamten überwältigt. Dennoch beleidigte er die Polizisten. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Áuch in Pfaffenhofen verhielt sich ein Mann aggressiv gegen Polizeibeamte. Der 69-Jährige sollte in der Frauenstraße von der Besatzung eines Rettungswagens begutachtet werden, nachdem er alkoholbedingt gestürzt war. Weil er völlig unkooperativ war und verbal ausfällig wurde, zog man eine Polizeistreife hinzu. Der Mann beleidigte die Beamten massiv. Später schlug er noch auf einen Polizisten ein, der jedoch keine Verletzungen davontrug. (AZ)