Integration durch Bildung: Vhs-Kurse erleichtern Wohnungssuche für Neubürger

Ein innovatives Programm der Schrobenhausener Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Integrationslotsen bereitet Neubürger im Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf die Anforderungen des Mietmarktes vor.

Neubürger, die auf dem aktuell angespannten Mietmarkt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine Wohnung suchen, müssen Geduld mitbringen. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, bieten die Volkshochschulen (Vhs) im Rahmen der Integrationskurse in Zusammenarbeit mit den Integrationslotsinnen des Landkreises Mieterqualifizierungen an.

So hat die Vhs Schrobenhausen wieder eine Mieterqualifizierung durchgeführt. Dabei lernten und vertieften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aufgaben, die ein Mieter übernehmen muss, wie beispielsweise die Einhaltung der Ruhezeiten, Brandschutz, Heizen und Lüften, Abfalltrennung und sonstige Mieterpflichten. Auch weitere ein Mietverhältnis betreffende Themen wie Mietvertrag, Übergabeprotokoll und Hausordnung wurden thematisiert.

Erfolgreiche Mieterqualifizierung an der Volkshochschule Schrobenhausen

Der Kurs endete mit einer schriftlichen Prüfung, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben. Ende April überreichten Maria Hörmann vom Fachbereich Integration der Vhs Schrobenhausen, Kursleiter Wolfgang Murr und Carina Andraschko, hauptamtliche Integrationslotsin am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, die Zertifikate, die potenziellen Vermietern Bedenken nehmen und für die qualifizierten Teilnehmer die Chancen am Wohnungsmarkt verbessern.

Die Mieterqualifizierung ist ein Projekt der hauptamtlichen Integrationslotsen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen, das in Kooperation mit der Volkshochschule regelmäßig durchgeführt wird. Die Integrationslotsen vermitteln und unterstützen ehrenamtliche Helfer. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Integration hat, kann gerne Kontakt aufnehmen mit Katja Schmidt und Carina Andraschko unter der Telefonnummer 08431/57-443 und ab dem 6. Mai unter der neuen Rufnummer 08431/57-3704 sowie an integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de per E-Mail. (AZ)