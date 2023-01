Neuburg-Schrobenhausen

18:23 Uhr

Irma sucht Tipps für digitale Erlebnistouren in der Region

Das Neuburger Schloss ist immer einen Ausflug wert. Doch wo in der Region gibt es noch andere Geheimtipps? Wer Ideen hat, kann diese an das Regionalmanagement Irma schicken - und dabei noch Geldpreise gewinnen.

Wo in der Region ist es am schönsten? Das will das Regionalmanagement Irma wissen. Wer Vorschläge einreicht, kann einen Geldpreis gewinnen.

Das Regionalmanagement Irma setzt aktuell das Projekt „smarte Erlebnistouren durch die Region 10“ um. Für die vier geplanten Touren ruft Irma noch bis 22. Januar 2023 Bürgerinnen und Bürger der Region 10 auf, ihre Geheimtipps – von besonderen Orten über Kulinarisches bis hin zu Aktivitäten oder Veranstaltungen – einzureichen. Die Region 10 umfasst die drei Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie die Stadt Ingolstadt. Gesucht sind Ausflugsziele oder besondere Veranstaltungen in der Region Durch die Bürgerbeteiligung will man von den Erfahrungen und dem Hintergrundwissen der Bevölkerung lernen, um die Erlebnistouren noch attraktiver gestalten zu können, heißten es vonseiten von Irma. Egal, ob es einfach ein Ort in der Region ist, an dem man sich gut entspannen kann, eine sportliche Aktivität oder ein Ausflugsziel für Familien: Jede Idee bringt einen Mehrwert für die geplanten digitalen Erlebnistouren. Unter allen Teilnehmenden werden Geldpreise bis zu 250 Euro verlost. Außerdem ist geplant, alle Tipps – soweit es die Konzeption der Touren erlaubt – in die vier Erlebnistouren zu integrieren. Teilnahmeschluss ist der 22. Januar 2023. Die Geheimtipps können per Online-Formular, per Post oder mittels privater Nachricht über die Social-Media-Kanäle von Irma eingesendet werden. Das Online-Formular und alle weiteren Informationen zur Teilnahme stehen online unter www.irma-ev.de/erlebnistouren zur Verfügung. (AZ)

