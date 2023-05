Jäger im Raum Neuburg beklagen "ausgemähte" Kitze

Plus Dieses Jahr haben beim Grasschnitt viele Jungtiere ihr Leben verloren. Jägerchefin Christine Liepelt ruft Landwirte zur besseren Kooperation auf. Nahezu täglich blutige Dramen auf den Wiesen.

400.000 junge Rehe, Hasen, Rebhühner und Wiesenbrüter, so schätzt der Deutsche Wildtierbund, verlieren heuer im Zuge der Gras- und Heuernte ihr Leben. Leider waren bei der Mahd vergangene Woche auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen etliche Kitze unter scharfe Mähmesser geraten. Die Jäger in der Region schlagen Alarm.

Allein im Jagdrevier Straß-Moos seien in einer Wiese im Donautal vier Rehkitze getötet worden, „das war ein regelrechtes Drama“, klagt Pächter Roland Behr aus Neuburg. Er ist sehr enttäuscht darüber, dass ihn der Landwirt nicht vor der Mahd informiert hatte. Auch Christine Liepelt, die Vorsitzende des Jagdschutzvereins Neuburg, ärgert sich darüber, dass der eine oder andere Landwirt seinen Mähtermin zu spät oder gar nicht mitgeteilt hat. Den Jagdpächtern und ihren Helfern bleibt dann kaum mehr Zeit, die Wiesen nach frisch geborenen Rehkitzen abzusuchen.