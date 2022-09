Jetzt gibt es auch im Landkreis einen Landschaftspflegeverband

In zehn der 18 Kommunen hilft der Verband nun bei der professionellen Pflege von Grünflächen. Wer in dem Gremium künftig mitentscheidet.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat jetzt einen Landschaftspflegeverband (LPV). Am Montag fand im Landratsamt die Gründungsversammlung für den Trägerverein statt, bei dem 19 Mitglieder, darunter zehn der 18 Kommunen aus dem Landkreis, beigetreten sind.

Der Vorstand rekrutiert sich aus jeweils drei Mitgliedern aus den Kommunen, den Landnutzern und den Umweltverbänden. Die Kommunen vertreten Peter von der Grün, Johann Habermeyer (2. Bürgermeister in Neuburg) und Alfred Lengler (Bürgermeister von Gachenbach). Die Landnutzer werden von Martin Wendl (stellvertretender Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband), Ludwig Bayer (Kreisobmann des BBV) und Johannes Abspacher (Landwirt aus Hessellohe). Für die Umweltverbände sitzen Günter Krell (Kreisvorsitzender des BUND-Naturschutz), Hans-Jürgen Steinherr von der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und Karlheinz Schaile (Artenschutzgruppe beim BUND) im Gremium. Den Vorsitz übernimmt Landrat Peter von der Grün. Seine Stellvertreter sind Martin Wendl und Günter Krell.

Zehn Gemeinden aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind Mitglied im Landschaftspflegeverband

Bisher sind zehn Gemeinden beigetreten: Neuburg, Schrobenhausen, Aresing, Burgheim, Ehekirchen, Gachenbach, Karlskron, Königsmoos, Langenmosen und Waidhofen. In Weichering steht die Entscheidung noch aus. Neben den Gemeinden zählen auch der Bayerische Bauernverband, die Maschinenringe, der DonaumoosZweckverband, der LBV, der BUND Naturschutz sowie Privatpersonen zu den Gründungsmitgliedern.

Der Landrat hatte zu Beginn die Entstehungsgeschichte des Landschaftspflegeverbandes noch einmal Revue passieren lassen. Im Mai 2020 habe er mit Umweltminister Thorsten Glauber das Ansinnen besprochen. Bereits einen Monat später brachte von der Grün das Thema in die Bürgermeisterdienstbesprechung, und im Juli erteilte der Umweltausschuss des Kreistages den Auftrag an die Verwaltung, die Gründung vorzubereiten. Seine Arbeit nahm der Arbeitskreis am 13. August auf. Ein Jahr später stellten Peter von der Grün und Siegfried Geißler das Projekt in allen Gemeinderäten vor. Den Entschluss, einen Landschaftspflegeverband zu gründen, fasste der Kreistag im Juli 2022.

Zur Gründungssitzung war auch Dr. Manfred Mühlbauer aus dem Referat Landschaftspflege und Naturschutzförderung im bayerischen Umweltministerium nach Neuburg gekommen. In seiner Rede betonte er, welch wertvolle Hilfe der LPV sein kann. Der Freistaat bezuschusst die LPV für Verwaltungsausgaben mit 40.000 Euro pro Jahr. (AZ)