Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

JU wünscht sich Fifty/Fifty-Taxi auch für den Landkreis

Das Fifty-Fifty-Taxi gibt es bereits in mehreren Landkreis. Jetzt soll es auch in Neuburg-Schrobenhausen diskutiert werden.

Plus Die Junge Union reicht über die CSU einen Antrag in den Kreistag ein. Dort soll über das Angebot diskutiert werden. Wie das Projekt andernorts ankommt.

Von Claudia Stegmann

Die Junge Union im Landkreis wünscht sich, dass Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Feiern sicher nach Hause kommen. Weil in den Nachtstunden im ländlichen Raum jedoch keine Busse und Züge fahren, wäre ein Taxi eine Alternative. Fifty/Fifty-Taxi heißt das Angebot, das die JU dafür im Fokus hat. Es richtet sich an 16- bis 27-Jährige, die am Wochenende und vor Feiertagen zum halben Preis mit dem Taxi fahren können. Die übrigen 50 Prozent übernimmt der Landkreis. In Eichstätt wurde das Projekt vor Kurzem eingeführt, fünf Taxiunternehmen beteiligen sich daran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen