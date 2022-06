Neuburg-Schrobenhausen

19:00 Uhr

Jungbauern in Neuburg-Schrobenhausen wollen jetzt am Ball bleiben

Plus Mit dem Angebot, sich mit Landwirten zu unterhalten, Fragen zu stellen, um zu erfahren, wofür die jungen Bauern stehen: Das war das Motiv für den ersten Aktionstages am Pfingstsamstag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Resonanz kann noch besser werden.

Von voin Andrea Hammerl

Milchkühe und Biogasanlage von Familie Schoderer in Alteneich interessierten am meisten, auch Peter Ziegler als Akteur der Castingshow „Bauer sucht Frau“, doch das war nicht Thema des Informationstags der Jungbauern am Pfingstsamstag. „Heute geht es nicht um mich, sondern um die Landwirtschaft“, beschied der 27-jährige Agrarbetriebswirt freundlich, aber mit Nachdruck diejenigen, die schon am Vormittag auf Zieglers Golfplatz aufkreuzten, obwohl er erst am Nachmittag an der Reihe war.

