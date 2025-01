Neustart für die Jusos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat die SPD eine neue Jugendorganisation gegründet. Am vergangenen Sonntag trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Bürgerbüro der SPD in Neuburg. Paula Deufel wird als Vorsitzende die Gruppe anführen. SPD-Kreisvorsitzender Werner Widuckel freute sich über die Entwicklung und begleitet die Gründungsversammlung.

Wie berichtet, hatte sich die bestehende Juso-Organisation im April 2024 aufgelöst. Hintergrund waren Unstimmigkeiten mit dem SPD-Ortsverband. Trotz Krisengespräche und Vermittlungsversuchen durch Kreisvorsitzenden Werner Widuckel, konnte nicht verhindert werden, dass die damaligen Vorsitzenden ihre Ämter niederlegten. Nun aber stehen die Zeichen auf Neuanfang.

Anes Hasanbegovic, Vorsitzender der Jusos Oberbayern, hatte das Wort. Mit der Aktion der Jusos Oberbayern „Grassroots“ soll junge Sozialdemokratinnen und Sozialisten vernetzt und die Strukturen der Jugendorganisation an der Basis gestärkt werden - so auch bei den Jusos Neuburg-Schrobenhausen. Deufel wurde als Vorsitzende gewählt. Sie stammt aus Neuburg und ist derzeit am Landratsamt in Aichach beschäftigt. Ihr Stellvertreter ist Tobias Plank.

Jusos Neuburg-Schrobenhausen wollen parteiübergreifenden Stammtisch gründen

Zur „Vernetzung unter progressiven Kräften im ländlichen Raum“, wie es in der Pressemitteilung heißt, wurden Vertreter der Grünen Jugend Neuburg-Schrobenhausen eingeladen: Mit einem Grußwort beteiligten sich folglich Lukas Schorrer und Falk Bosse an der Versammlung.

Für das kommende Jahr planen die Jusos Neuburg Veranstaltungen, die sich mit Themen wie Migration oder Bildungsungleichheit auseinandersetzen. Ein überparteilicher Stammtisch steht ebenso auf der Agenda. Im kommenden Jahr soll dabei auch die Frage geklärt werden, was die Jugend im Landkreis beschäftigt. (AZ, fene)