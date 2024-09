„Es war ein schlechter Tag“ - so erinnerte sich ein 56-jähriger Schrobenhausener an eine Nacht, in der er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Er hatte 1,66 Promille und durchbrach mit seinem Auto einen Gartenzaun. Das Schöffengericht am Amtsgericht Neuburg verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung.

