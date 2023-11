Neuburg-Schrobenhausen

12:28 Uhr

"Keine Basis für uns": Bürgermeister wehren sich gegen Haushaltspläne

Plus Um nächstes Jahr alle Aufgaben erfüllen zu können, müssten alle Kommunen mehr Geld an den Landkreis bezahlen. Doch das ist nicht allein der Grund, weshalb die Bürgermeister ihr Veto einlegen.

Von Claudia Stegmann

Am Ende waren sich augenscheinlich alle einig: So, wie sich der Landkreis aktuell die Finanzierung seiner Aufgaben im nächsten Jahr vorstellt, wird es nicht gehen. Wieder einmal müssten die Kommunen mehr an den Landkreis bezahlen, die Rede ist von 52,5 Prozent und damit zwei Prozentpunkte mehr. Doch vielen Bürgermeistern steht nach eigener Aussage selbst schon das Wasser bis zum Hals. "Dieser Haushalt ist keine Basis für uns", sagt etwas Königsmoos' Bürgermeister Heinrich Seißler (FW). Er und seine Kollegen fordern deshalb: Die Kämmerei muss den Haushalt überarbeiten. Nur an welcher Stelle, das ist die Frage aller Fragen.

Das interne Treffen mit den Bürgermeistern sei "überraschend konstruktiv mit einer guten Diskussion" gewesen, sagt Seißler. Nichtsdestotrotz habe man Landrat Peter von der Grün und Kämmerer Norbert Hornauer unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass der jetzige Haushaltsentwurf in dieser Form nicht zustimmungsfähig sei. Denn er basiert auf der Annahme, dass die Kommunen in Summe rund 1,5 Millionen Euro mehr an den Landkreis überweisen. In Königsmoos wären es gut 280.000 Euro mehr, in Ehekirchen fast 130.000 Euro mehr und in Neuburg rund 330.000 Euro mehr als 2023. "Mit dem Geld könnte ich die Geh- und Radwege in der Gemeinde sanieren", macht Seißler die Bedeutung des Betrages greifbar.

