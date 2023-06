Neuburg-Schrobenhausen

06:00 Uhr

1200 Vorschulkinder in der Region beim Schultest: Das sagt die Amtsärztin

Plus Wie geht es den Kindern in Neuburg-Schrobenhausen? Die Schuleingangsuntersuchung mit 1200 Kindern gibt darauf Antworten - erstmals wieder nach Corona.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Max weiß gleich, was er da sieht: ein Viereck, ein Kreis, ein Dreieck. Geschafft. Dann muss er die geometrischen Figuren selber malen: ein Viereck, ein Kreis, ein Dreieck. Wieder geschafft. Für den Fünfjährigen läuft die Schuleingangsuntersuchung (SEU) im Gesundheitsamt in Neuburg wie am Schnürchen. Max ist einer von insgesamt 1200 Kindern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die vor dem Schulstart untersucht werden, ob sie sich ihrem Alter entsprechend entwickeln und damit "schulreif" sind. Es ist das erste Mal nach der Pandemie, dass die Tests wieder persönlich durchgeführt werden. Also bleibt die Frage: Wie geht es den Vorschulkindern im Landkreis? Gibt es Spuren der Corona-Zeit?

Die Frau, die die Antwort auf diese Frage kennt, heißt Verena Eubel. Sie ist seit 2020 Amtsärztin am Gesundheitsamt und Fachärztin für Allgemeinmedizin und öffentliches Gesundheitswesen. Sie wechselte nach Neuburg, da war die Pandemie im vollen Gange. Über SEUs sprach damals niemand, denn die fielen quasi aus oder liefen ziemlich abgespeckt ab. Seit 2023 wurden die Termine erstmals online vergeben und im Gesundheitsamt umgesetzt. Ein kleiner Umbau in Neuburg machte das möglich. Gut ein Drittel der Untersuchungen aber fanden auch in Schrobenhausen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen