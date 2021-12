Kinderimpfungen in Neuburg-Schrobenhausen: So kommt man an Termine

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen kann man nun Termine für Kinder-Impfungen gegen Covid-19 buchen. Das müssen Interessenten wissen.

Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sind in den Impfzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen erstmals am 22. und am 23. Dezember möglich. Termine hierfür sind ab sofort über sonderimpfung.kkh-sob.de buchbar. Die Impfungen für Kinder finden an den beiden genannten Terminen im Impfzentrum Schrobenhausen/Mühlried statt, teilt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen mit. Zuletzt gab es bezüglich der Kinderimpfungen technische Probleme bei der Terminvergabe.

Neuburg-Schrobenhausen: So bekommt man Termine für Corona-Kinder-Impfungen

Die beiden Termine sind demnach ausschließlich für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorgesehen. Kinder werden ausschließlich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. Mitzubringen ist der Kinderausweis und der Impfpass des Kindes sowie ein Ausweisdokument des begleitenden Erziehungsberechtigten.

Nach erfolgreicher Terminvereinbarung erhält man eine Bestätigungsemail mit dem Aufklärungsbogen für die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Dieses Dokument sollte ausgedruckt und ausgefüllt ebenfalls zum Impftermin mitgebracht werden. Zusätzlich bittet das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfzentren darum, das Kind zusätzlich auf impfzentren.bayern zu registrieren. Dadurch wird der Dokumentationsaufwand im Impfzentrum und damit die Wartezeit verringert. (nr)

