Kinderimpfungen in Neuburg und Schrobenhausen: Hier gibt es Termine

Für Fünf- bis Elfjährige hat das BRK eigene Impfzeiten eingerichtet. Dafür müssen allerdings Termine gebucht werden.

Das BRK hat im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eigene Zeitfenster für Kinderimpfungen eingerichtet. Dafür ist jedoch zwingend eine Terminvereinbarung unter https://www.terminland.eu/sonderimpfung/ notwendig.

Fünf- bis Zwölfjährige können bereits ab sofort in den Impfzentren in Neuburg (Monheimer Straße 66) und Schrobenhausen (Rinderhofer Breite 11) geimpft werden. Ab dem 8. Januar kommen als Impfstandort auch der Boxenstall in der Neuburger Altstadt und das BRK-Bildungszentrum in Schrobenhausen (Högenauerweg 11) dazu (Termine siehe unten).

Alle zur Verfügung stehenden Termine können auf der Buchungsseite des Kreiskrankenhauses ausgewählt werden. Bei der Impfung selbst muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein. Verimpft wird bei Kindern unter Zwölf der Impfstoff von Biontech.

Impfungen für Kinder (5-11 Jahre):

in Neuburg: Boxenstall in der Altstadt

Samstag, 8. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 15. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 22. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 29. Januar, 14-19 Uhr

in Schrobenhausen: BRK-Bildungszentrum im Högenauerweg 11