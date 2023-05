"Klimapolitischer Irrsinn": BBV kritisiert Verbot von Holzheizungen

Der Bayerische Bauernverband startet eine Unterschriftenaktion gegen Teile des neuen Gebäudeenergiegesetzes, wonach der alleinige Einbau von Holzheizungen verboten werden soll.

Heizen mit Holz muss langfristig und einfach möglich bleiben. Mit dieser Forderung macht sich der Bayerische Bauernverband (BBV) mit einer Unterschriftenaktion stark. Die Kreisbäuerinnen und Kreisobmänner des Bayerischen Bauernverbandes, darunter auch die Vertreter aus Neuburg-Schrobenhausen, Nadine Angermeier und Martin Wendl, haben die Aktion auf ihrer Frühjahrstagung in Herrsching gestartet. Partner sind der Bayerische Waldbesitzerverband und der Verband Familienbetriebe Land und Forst Bayern.

"Holz ist ein nachwachsender Rohstoff der Extraklasse, denn es ist regional verfügbar, erneuerbar, klimafreundlich und bezahlbar. Die Wärmewende geht nur mit Holz. Die Idee, Holzheizungen in Neubauten zu verbieten, ist klimapolitischer Irrsinn", wird Bauernpräsident Günther Felßner in einer Pressemitteilung zitiert. Selbst Waldbesitzerfamilien dürften nicht mehr allein mit ihrem eigenen Brennholz heizen. 35 Prozent der bayerischen Haushalte, die auf umweltfreundliche Holzenergie aus 270.000 Holzzentralheizungen, 20.000 Nahwärmenetze und 2,7 Millionen Holzöfen setzen, wären gezwungen, in neue Anlagen zu investieren.

Das ausschließliche Heizen mit Holz ist nicht klimaneutral

Nach Ansicht des Bundesumweltministeriums sei Heizen mit Holz "entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht klimaneutral", und darum seien Holzheizungen nur unter "sehr eingeschränkten Bedingungen" sinnvoll, heißt es auf deren Homepage. Denn weil ein Baum langsamer wächst, als er verbrennt, seien Pellet- oder Hackschnitzelheizen nur klimaneutral, wenn nicht mehr verbrannt wird, als an anderer Stelle nachwächst oder hinzukommt. Außerdem wird beim Verbrennen von Holz gebundenes CO 2 in die Atmosphäre entlassen, es werden also Treibhausgase frei. Diesen Umständen will der neu eingeführte Paragraf 71g im Gebäudeenergiegesetz (GEG) nun Rechnung tragen. Darüber wird demnächst im Bundestag beraten.

Das sehen die Vertreter der Landwirte und Waldbauern anders. Aktuell würden mehr als 13 Milliarden Liter Heizöl durch Holzenergie eingespart, heißt es in der Mitteilung des BBV. Wie der Bauernpräsident betont, gefährde das von der Ampelkoalition geplante GEG die Energiewende, Klimaziele würden dadurch nicht erreicht. "Durch den notwendigen Waldumbau und Schäden durch den Klimawandel wird nachhaltig mehr Energieholz zur Verfügung stehen. Die energetisch verwertbare Holzmenge wird zusätzlich um rund 30 Prozent steigen. Anstatt Holzenergie zu diskriminieren, sollte die Bundesregierung besser Wege fördern, das zusätzliche vorhandene Potenzial auszuschöpfen", sagt Felßner.

BBV und WBV wollen bei Holzheizungen keine Kompromisse

Wie BR24 mit Verweis auf das Wirtschaftsministerium berichtet, schließt das GEG den Einbau von Holzheizungen nicht grundsätzlich aus, macht ihn aber teurer und komplizierter – gleichzeitig aus Sicht der Ampel aber auch umweltfreundlicher. Demnach soll es nicht mehr möglich sein, ausschließlich mit Holz zu heizen, weil damit im Neubau die 65-Prozent-Erneuerbare Energie-Pflicht nicht erfüllt werden kann. Nur als Hybridlösung in Verbindung etwa mit einer Wärmepumpe seien Pelletheizungen auch in Neubauten möglich. Eine Nachrüstpflicht für bestehende Holzheizungen gibt es nicht.

Lesen Sie dazu auch

Der BBV möchte jedoch beim Thema Holzheizung keine Kompromisse eingehen. Mit der Unterschriftenaktion fordert der Verband, Holzenergie umfassend und uneingeschränkt als erneuerbare Energie im Gebäudeenergiegesetz einzustufen. Wirtschaftsminister Habeck werde aufgefordert, das geplante Verbot des (alleinigen) Einbaus von Holzheizungen sofort fallen zu lassen. "Nur so können die Klimaschutzziele erreicht und die sonst bevorstehenden Probleme für private Hausbesitzer gelöst werden", erklären Kreisbäuerin Nadine Angermeier und Kreisobmann Martin Wendl.

Jeder kann seine Unterschrift auch online abgeben unter www.bayerischerbauernverband.de/unterschriftenaktion-holz. (AZ/clst)