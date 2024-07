Klimathon: Positives Fazit nach der ersten Woche

Die erste Woche des Klimathons im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist vorbei und die Teilnehmenden haben bereits tolle Erfolge bei der Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks in der 2zero App erzielt. Das teilt das Landratsamt mit. Die erste Klimathon-Woche behandelte die Themen „Ernährung“ und „Konsum“. Die Teilnehmenden haben bewiesen, dass Klimaschutz ein Bestandteil des Alltags sein kann, den jeder, von jung bis alt, ganz einfach und ohne großen Aufwand erfüllen kann.

Derzeit liegt das Team „Donaumoos“ mit knapp 700 Klimapunkten deutlich vor dem zweitplatzierten Team des Landratsamts und dem Team „Zero Waste Neuburg“, das den dritten Platz belegt. Schüler, Studenten, Eltern, Erwachsene und Senioren sind eingeladen, beim Klimathon mitzumachen. Aber auch alle Kindergärten, Schulen, Verwaltungen, Vereine und Unternehmen können sich noch immer anmelden und eigene Teams bilden. Neben der Berechnung des eigenen CO₂-Fußabdrucks und der erzielten Einsparung bietet die App auch Informationen und Neuigkeiten rund um das Thema Klimaschutz und hält sogar Belohnungen von nachhaltigen Partnern aus der Region bereit.

Klimathon Neuburg-Schrobenhausen: Teams kämpfen für den Klimaschutz

Auch die zweite Woche des Klimathons bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm: Am Mittwoch, 17. Juli, Donnerstag, 18. Juli, und Freitag, 19. Juli, finden ein Vortrag des Donaumoos-Teams und zwei Exkursion der CO₂-regio und der Audi-Umweltstiftung sowie des Donaumoos-Zweckverbands zum Thema Donaumoos statt. Ebenfalls am Freitag kann man sich von dem Schaugarten von Uwe Silbernagel zu einem klimaangepassten Garten inspirieren lassen und sich Tipps und Tricks für seine eigne kühle und blühende Oase holen. Weiter führt am Freitag, 19. Juli, Renate Schenberg von der Planung und Grünordnung der Stadt Neuburg durch die Blühpakt Bayern-Flächen in den Buchdruckerwiesen. Über das kommende Wochenende können Interessierte die Wanderausstellung „Richtungsweisend für Bayern“ am Spitalplatz in Neuburg besuchen, die viele Informationen rund um energieeffizientes Bauen und Sanieren in Bayern bündelt.

Alle Informationen zum Klimathon sowie das ausführliche Programm und Anmeldeinformationen gibt es unter https://neuburg-schrobenhausen.de/Klimaschutz/. (AZ)