Kompromiss oder Kapitulation? Haushaltsplan sorgt für Zündstoff

Das Geld in den Kommunen ist knapp. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen können mehrere Gemeinden keinen rechtsgültigen Haushalt mehr aufstellen.

Plus Die Sparmaßnahmen im Kreishaushalt gehen vielen Bürgermeistern nicht weit genug. Die Unzufriedenheit ist groß, doch die Frage nach der Alternative lässt so manchen kapitulieren.

Von Claudia Stegmann

Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling war es ein "vertretbarer Kompromiss", für Landrat Peter von der Grün "ein guter Abschluss". Doch den Eindruck, dass der überarbeitete Haushaltsplan nach vier Sondersitzungen mehrheitlich mitgetragen wird, wollen etliche Bürgermeister so nicht stehen lassen. Im Gegenteil: Nach den Schilderungen, die Gmehling, von der Grün und Weicherings Bürgermeister Thomas Mack zum Ausgang der "Sparkommission" gegenüber der NR gegeben haben, machen mehrere Bürgermeister explizit deutlich, dass sie mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden sind.

"Ich bin überrascht, wie man hier von einem Kompromiss sprechen kann", bezieht sich etwa Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch auf Gmehlings Aussage. 52,5 Prozent Kreisumlage hatte der Landkreis ursprünglich festgesetzt, 52,0 steht aktuell zur Disposition. "Ein Kompromiss würde bei mir frühestens bei 51,5 Prozent losgehen." Gamisch war einer von etwa zwölf Bürgermeistern, die am Donnerstag bei der letzten Arbeitskreissitzung dabei waren. Als die erarbeiteten Zahlen vorgestellt wurden, meldete er sich allerdings nicht zu Wort. Als "Zaungast" und nicht Mitglied der Arbeitskommission sah er sich in diesem Moment nicht in der Pflicht, seine Meinung kundzutun, erklärt er seine Zurückhaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

