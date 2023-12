Kostenlose Beratungen jetzt auch speziell für Solarenergie

Ab sofort gibt es auch Beratungen in Neuburg und Burgheim, die sich speziell um das Thema Photovoltaik drehen. Ein digitaler Solarrechner hilft bei den Planungen.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der Verein Energie effizient einsetzen und der Verbraucherservice Bayern im KDFB bieten auch im Jahr 2024 unabhängige und kostenlose Energieberatungen an. Zusätzlich stehen ganz neu auch Photovoltaik-Spezialberatungen auf dem Programm.

Darüber hinaus setzt der Landkreis einen Solarrechner ein, der Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage interessieren, als hilfreiche Unterstützung für ihre Planungen dient. Dieses Werkzeug ermöglicht es den Hausbesitzern, die Eignung ihrer Dachfläche für die Gewinnung von Energie oder Warmwasser zu prüfen. Der Solarrechner bietet eine benutzerfreundliche Simulation an, durch die eine Anlage auf dem eigenen Dach konfiguriert werden kann. Es können verschiedene Szenarien ausgewählt werden, um detaillierte Informationen über die Wirtschaftlichkeit, über die Art der Anlage und über den Zeitpunkt der Amortisation zu erhalten. Der Solarrechner ist unter folgendem Link online abrufbar: www.solare-stadt.de/neuburg-schrobenhausen/spk.

Solarrechner hilft bei der Entscheidung für eine Photovoltaikanlage

Bei spezifischen Fragen rund um das Thema Photovoltaik stehen im Rahmen der PV-Spezialberatungen die Energieberater Ferdinand Mießl in Schrobenhausen und Helmut Spitzer in Burgheim zur Verfügung. Beratungstermine können bei der Klimaschutzmanagerin des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, Theresa Dehmel, unter der Rufnummer 08431/57-893 oder per Mail an klimaschutz@neuburg-schrobenhausen.de vereinbart werden. (AZ)