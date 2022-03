Krankenhaus Neuburg: Was der Landkreis damit vorhätte

Plus Demnächst wird der Landkreis sein Angebot für den Kauf der KJF-Klinik abgeben. Ob er den Zuschlag erhält? Für den Bürger wäre es am besten, sagt der Landrat.

„Niemand könnte es besser als wir.“ Landrat Peter von der Grün weiß nicht, mit wem er im Kampf um den Kauf des Neuburger Krankenhauses in den Ring steigt. Neben dem Klinikum Ingolstadt soll es noch weitere Bewerber für die KJF-Klinik geben. Doch wer das ist, darüber gibt es allenfalls Spekulationen. „Wir haben unsere Vermutung, aber wissen tun wir es nicht.“ Nichtsdestotrotz ist er davon überzeugt, die beste Wahl zu sein – und zwar nicht nur für das Neuburger Krankenhaus selbst. Denn mit dem Erwerb hätte der Landkreis „die historische Chance, die Gesundheitsversorgung komplett neu zu gestalten und aus einem Guss zu formen“. Kommen also im Falle eines Zuschlags gravierende Veränderungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu?