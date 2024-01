Kreis-Grüne brauchen ein neues Führungsduo

Bei den Grünen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es personelle Veränderungen. Karola Schwarz und Karin Schuster werden an der Parteispitze nicht mehr antreten. Wer jetzt aufrückt.

Über 15 Jahre ist Karola Schwarz im Kreisvorstand ihrer Partei Bündnis 90/Die Grünen aktiv. Sie war schon Schriftführerin, Co-Vorsitzende und nun zehn Jahre Kreisvorsitzende im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Jetzt aber machen sie und auch ihre Stellvertreterin Karin Schuster Schluss und treten bei der nächsten Kreisverbands-Wahl nicht mehr an. Diese findet am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus Vogelsang in Weichering statt.

Karola Schwarz gibt ihr Amt als Kreisvorsitzende der Grünen ab. Foto: Marcel Rother (Archivbild)

"Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche neue und junge Mitglieder werben können, es ist nun an der Zeit ein Stück zurückzutreten und der nächsten Generation in die Verantwortung zu lassen", sagt Karola Schwarz auf die Frage, wie es zu ihrem Entschluss kam, nicht mehr als Kreisvorsitzende zu kandidieren. Sie gebe das Amt ohne Frust oder Streit ab, sondern sehe das als einen natürlichen Vorgang in einer Partei, die mit der Zeit gehe. Ähnlich sehe das auch ihre Stellvertreterin Karin Schuster.

Marina Abstreiter und Joachim Siegel wollen den Kreisverband der Grünen führen

Wie bereits vorab zu erfahren war, ist ein neues Führungsduo für den Kreisverband schon gefunden. Für den Vorsitz bewirbt sich Marina Abstreiter aus Schrobenhausen, die im vergangenen Oktober für die Grünen für den Bayerischen Landtag kandidierte. Sie ist bereits Ortsvorsitzende in Schrobenhausen und dort auch Stadträtin. Gemeinsam mit Joachim Siegel will sie den Kreisband führen.

Kandidiert für den Kreisvorsitz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Marina Abstreiter aus Schrobenhausen. Foto: Barbara Wild (Archivbild)

Karola Schwarz, die in Neuburg Stadträtin ist und auch bei der nächsten Kommunalwahl wieder für das Gremium kandidieren will, betont, dass sie weiter in der Politik aktiv sein wird. Schwarz: "Ich ziehe mich nicht zurück".

