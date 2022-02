Landkreis gibt fixes Angebot für die Neuburger KJF-Klinik ab

Der Kreistag hat beschlossen, das Neuburger Krankenhaus kaufen zu wollen. Der Landkreis ist offenbar einer von vier Interessenten.

Der Landkreis wird ein verbindliches Angebot für den Kauf der Neuburger KJF-Klinik abgeben. Das hat der Kreistag am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Über die Details wird nach wie vor eisern geschwiegen. Deshalb ist offiziell auch nicht bekannt, welches Konzept der Landkreis bei der Gesundheitsversorgung verfolgt und wie viel Geld er der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg für das Haus bietet. Neben dem Landkreis und dem Klinikum Ingolstadt wollen nach Informationen der Neuburger Rundschau wohl zwei weitere Privatkliniken ein Angebot abgeben.

Nachdem das Kreisgremium den entsprechenden Beschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefasst hatte, gab das Landratsamt das Votum per Pressemitteilung bekannt. „Wir kämpfen alle gemeinsam für die bestmögliche medizinische Versorgung in unserer Region. Die Entscheidung am Donnerstagabend beweist das noch einmal deutlich. Dabei spielt für uns das Thema kommunale Trägerschaft eine zentrale Rolle, denn sie ist aus unserer Sicht ein Garant für eine dauerhafte und zukunftsfähige Lösung“, wird Landrat Peter von der Grün darin zitiert.

Geschäftsführung der KJF stand bei den Mitarbeitern in Neuburg unter Kritik

Besonders erfreulich sei die positive Grundstimmung unter den Kreisrätinnen und Kreisräten. So herrsche Einigkeit über alle Fraktionen hinweg, dass man mit ganzer Kraft daran arbeiten werde, die hohe Qualität der Gesundheits- und Notfallversorgung im gesamten Landkreis sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die medizinische Versorgung zukunftsfest zu machen, werde dabei von allen Beteiligten als ein gemeinsames Projekt der Kreispolitik angesehen. Das hätten die Gespräche, die im Vorfeld der Kreistagssitzung stattgefunden haben, deutlich gemacht. „Wir wollen ein Zeichen setzen und werden uns mit vollem Engagement für eine positive Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis einsetzen.“

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei eine nachhaltige Struktur besser und verlässlicher, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie würden große Wertschätzung für die enorm wichtige Arbeit, die sie tagtäglich leisten, verdienen. Von der Grün spricht damit einen Punkt an, der in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden war. Denn es ist kein Geheimnis, dass die KJF-Führungsriege wenig Sympathien beim Klinikpersonal sammeln konnte. Schon bald nach der Übernahme beklagten sich Pflegekräfte und Ärzte über mangelnde Kommunikation und fehlende Wertschätzung seitens der Geschäftsführung. Die Umstrukturierungsmaßnahmen durch die KJF sollten dazu führen, dass aus den St.-Elisabeth-Kliniken ein „Magnet-Krankenhaus“ werde, von dem sich Patienten und Mitarbeiter „so angezogen fühlen, dass sie dort gesund werden und arbeiten wollen“, begründete die erste von drei Geschäftsführern damals ihre Bestrebungen.

Das Gegenteil war der Fall: Nach nur eineinhalb Jahren des geballten Unmuts reichte sie ihre Kündigung ein, nachdem allein unter ihrer Ägide an die 30 Mediziner das Haus verlassen hatten. Deshalb ist es Landrat Peter von der Grün wichtig zu betonen: „An den Kliniken arbeitet hervorragend ausgebildetes Personal. Wir werden auch in Zukunft jeden einzelnen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen.“