vor 18 Min.

Landkreis ist knapp bei Kasse: "Sparen ist das oberste Gebot der Stunde"

Das Parkbad in Neuburg sorgt immer wieder für Diskussionen. Das Defizit trägt größtenteils die Stadt, während das Hallenbad in Schrobenhausen voll vom Landkreis bezahlt wird.

Plus Der Landkreis hat das ihm zur Verfügung stehende Geld für kommendes Jahr verteilt. Nicht alle fühlen sich gerecht berücksichtigt – und finden dafür auch deutliche Worte.

Am Ende schlug die angespannte Finanzlage des Landkreises auch auf das Nervenkostüm so manchen Kreisrates über. "Ich finde es beschämend, wie man sich hier gegen die Stadt Neuburg auflehnt!", machte Theo Walter seinem Ärger Luft. Und Neuburgs Oberbürgermeister fand es "mittlerweile unerträglich", seine Forderung nach einem höheren Zuschuss für das Parkbad rechtfertigen zu müssen. Auch Landrat Peter von der Grün kam nicht ungeschoren davon, weil er den Kreisräten nur wenige Stunden vor der finalen Entscheidung über den Haushalt eine Liste vorgelegt hatte, anhand der fast 300.000 Euro mehr an freiwilligen Zuschüssen genehmigt werden sollten. Ja, es ging mal wieder um das liebe Geld. Geld, das der Landkreis für das kommende eingeplant hat und das nach den Worten des Kämmerers gerade so reicht, um über die Runden zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

