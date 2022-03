Landkreis schafft Platz für Flüchtlinge aus der Ukraine

Aus der Turnhalle in Schrobenhausen wird eine Erstaufnahme-Unterkunft für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort können Flüchtlinge aber nicht bleiben.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Wochenende vorsorglich eine Erstaufnahme-Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge eingerichtet, um gegebenenfalls eine größere Zahl an Menschen unverzüglich aufnehmen zu können. Dazu haben Hilfskräfte des THW und des BRK die städtische Dreifach-Turnhalle in Schrobenhausen ertüchtigt, teilt das Landratsamt mit. Über 100 Feldbetten sowie Versorgungs-, Wasch- und Verpflegungsmöglichkeiten stehen dort für die Geflüchteten bereit.

„Wir rechnen schon seit letzter Woche mit hilfesuchenden Menschen, die zu uns kommen. Am Sonntag haben sich nun die Informationen verdichtet, dass wir unter Umständen eine deutlich größere Anzahl an Flüchtlingen zugewiesen bekommen, die dann sehr kurzfristig untergebracht werden müssen“, erklärt Landrat Peter von der Grün und dankt allen Helferinnen und Helfern, die die Erstaufnahme kurzerhand aufgebaut und mit entsprechendem Equipment ausgestattet haben – darunter auch Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, der ebenfalls mit angepackt hatte.

In Schrobenhausen gibt es Platz für bis zu 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

In der Schrobenhausener Unterkunft finden nun im Bedarfsfall rund 100 Menschen die Möglichkeit, sich auszuruhen und anzukommen. Eine Erstversorgung ist damit sichergestellt. Dauerhaft ist diese Lösung aber nicht, schränkt das Landratsamt ein.

Der Landkreis arbeitet deshalb mit Hochtouren daran, geeignete Unterkünfte für eine Anschlussunterbringung bereitzustellen. Darunter sind vor allem auch jene Wohnungen und Räume, die in einer Welle der Hilfsbereitschaft von zahlreichen Landkreisbürgerinnen und -bürgern angeboten wurden. Da nicht alle Unterkünfte sofort bezugsbereit sind, sondern zum Teil noch möbliert werden müssen, werden diese seit vergangener Woche geprüft. Aufgrund der Vielzahl kann es jedoch ein paar Tage dauern, bis sich der Landkreis bei den Anbietern meldet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Landkreis bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die zahlreichen Unterkunftsangebote und ist auch weiterhin auf der Suche nach Zimmern und Wohnungen, die mitunter längerfristig zur Verfügung stehen. (nr)