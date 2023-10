Landkreis spart bei Sport, Vereinen, Kultur und Wissenschaft

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen muss sparen. Deshalb werden wohl bald Zuschüsse für Sport, Kultur und soziale Einrichtungen gekürzt. Das sorgt für Kritik.

Auf den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kommen finanziell schwere Zeiten zu. Landrat Peter von der Grün (FW) und die Kreisräte und -rätinnen erwägen deshalb die Kürzung der sogenannten freiwilligen Leistungen - also finanzielle Unterstützungen zu denen sie an sich nicht verpflichtet sind. Das sind Zuwendungen für Sport, Kultur und Sozialträger.

Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kündigte bereits an, er werde sich „gegen jede Kürzung der freiwilligen Leistungen wehren.“ Er benötigt Zuschüsse für das Stadttheater und die Bäder als überörtliche Angebote. „Hier wird rumgetan und gleichzeitig stecken wir 60.000 Euro in das Auenzentrum Grünau.“

Neuburger Oberbürgermeister fordert mehr Unterstützung vom Kreis für die Neuburger Bäder

Diese Feststellung ließ Landrat Peter von der Grün so nicht stehen. Das Auenzentrum werde von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt getragen und der Landkreis habe seinen Jahreszuschuss jetzt von 120.000 auf 60.000 Euro reduziert. „Hier widersprechen Sie sich“, sagte der Landrat zum Oberbürgermeister. Das 2006 gegründete Aueninstitut erforscht die Ökologie der Gewässer und des natürlichen Hochwasserschutzes im Donau-Auwald und wird auch von der Stadt Ingolstadt mit jährlich 42.500 Euro sowie von Neuburg mit 17.500 Euro pro Jahr unterstützt.

An dieser Aufteilung hatten die Mitglieder des Kreisausschusses nichts auszusetzen. Das gilt auch für die Absicht, die freiwilligen Leistungen künftig stärker kritisch zu hinterfragen. Dass es aber neue Zuschüsse nur geben könne, wenn gleichzeitig bestehende Förderungen gestrichen werden, dazu zeigte sich das Gremium nicht bereit.

Die freiwilligen Leistungen seien überschaubar, so Bürgermeister Stefan Kumpf (CSU), „diese Einsparungen werden unseren Haushalt in keinster Weise entlasten.“ Der Karlskroner Bürgermeister denkt hier besonders an die bevorstehende Krankenhausfinanzierung. Werner Widuckel (SPD) möchte bei Förderungen genauer hinschauen. So sei etwa der Verein „Leben retten“ derzeit „eine reine Sparkasse“.