So feiert Landrat Peter von der Grün seinen 50. Geburtstag

Am Mittwoch, 5. Oktober, freut er sich über Gratulanten in Neuburg und Schrobenhausen.

Landrat Peter von der Grün lädt anlässlich seines 50. Geburtstages am nächsten Mittwoch, 5. Oktober, zu einer offenen Feier ein. Eine persönliche Einladung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, wie das Landratsamt mitteilt. So wird der Landrat in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr im Gasthof Stief in der Aichacher Straße 21 in Schrobenhausen Gratulanten willkommen heißen.

Am Nachmittag, von 16 bis 20 Uhr, ist er dann im Foyer des Landratsamtes in Neuburg für seine Gäste da. Ein Programm und Reden sind nicht vorgesehen. Anstelle von Geschenken bittet der Kreischef um eine kleine Spende, deren Erlös an die Tafeln in Schrobenhausen und in Neuburg geht. (AZ)