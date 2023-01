Landrat von der Grün: "Die Krise wird uns nicht loslassen"

Plus Ein neues Kreiskrankenhaus, ein klimafreundliches Donaumoos, eine unplanbare Flüchtlingspolitik - diese Themen werden auch 2023 den Landkreis beschäftigen.

Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Und jetzt nimmt die Flüchtlingsbewegung wieder Fahrt auf. Es scheint, als müsse Peter von der Grün seit seiner Wahl zum Landrat ständig auf überregionale Notstände reagieren. "Und ich fürchte, die Krise wird uns nicht loslassen", sagt er mit Blick auf das neue Jahr. Und so gibt er zu verstehen, dass auch in diesem Jahr die Pflicht vor der Kür steht. Das sei schon allein der Finanzlage des Landkreises geschuldet. "Für Luftschlösser ist keine Zeit."