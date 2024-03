Neuburg-Schrobenhausen

vor 52 Min.

Landrat von der Grün erneut unter Druck: "Es brennt, und er macht nichts"

Plus Vielen Kreisräten geht es bei der Suche nach Kooperationspartnern für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen zu langsam. Jetzt greifen sie ein.

Von Claudia Stegmann

Das Ergebnis war nicht überraschend, aber dennoch alarmierend. Wollen die Krankenhäuser in der Region überleben, müssen sie – in welcher Form auch immer – zusammenarbeiten. Seit das Medizingutachten, in dem mögliche Kooperationen untersucht wurden, den politischen Gremien vorgestellt wurde, gilt das Rennen um die besten Lösungen zugunsten des eigenen Hauses als eröffnet. Es werden allerorten Gespräche geführt, Möglichkeiten ausgelotet, Strategien entwickelt – immer mit dem Ziel, die millionenschweren Defizite der Kliniken zu senken und gleichzeitig eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort zu bieten. Nur im hiesigen Landkreis bleiben die Ambitionen von Landrat Peter von der Grün (FW) weit hinter den Erwartungen zurück. Jetzt nehmen Kreistagsmitglieder die Zügel in die Hand und schieben den Kreischef an.

Zwei Monate ist es her, dass die Beraterfirma PwC den Trägern der kommunalen Krankenhäuser in der Region 10 empfohlen hat, das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, die Kliniken im Naturpark Altmühltal sowie die Ilmtalkliniken Pfaffenhofen unter einem Dach mit dem Klinikum Ingolstadt zusammenzuführen. Nicht alle Beteiligten sind von so einem großen Verbund begeistert, zumal noch nicht geklärt ist, ob er kartellrechtlich überhaupt zulässig wäre. Deshalb strecken die Landräte und Ingolstadts Oberbürgermeister ihre Fühler in alle Richtungen aus – bis auf Peter von der Grün. Aus verschiedenen Richtungen hört man seit Wochen immer wieder denselben Vorwurf: Er habe keine Strategie, sei untätig und führe keine Gespräche mit den maßgeblichen Akteuren. "Es geht zu wenig voran und zu langsam" – "Es brennt, und er macht nichts" – "Es ist, als wenn man einen Hund zum Jagen tragen muss": Sätze wie diese sagen mehrere Insider unabhängig voneinander. Die Befürchtung: Das Schrobenhausener Krankenhaus könnte das Nachsehen haben, wenn sich andere Partner schneller finden und einigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen