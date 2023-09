Neuburg-Schrobenhausen

Landtagswahl 2023: Avanciert Roland Weigert vom Landrat zum Minister?

Plus Sein Wiedereinzug in den Landtag dürfte für den Freien Wähler keine Frage sein. Spekulieren kann man dagegen über seine künftige Position. Nicht nur er traut sich einen Ministerposten zu.

Von Claudia Stegmann

Hinter Roland Weigert liegen spannende Tage. Dieses Mal waren es allerdings keine Scheichs aus dem Oman und keine kasachischen Premierminister, die er von der Schlagkraft der bayerischen Wirtschaft überzeugen konnte. Dieses Mal war es sein Chef Hubert Aiwanger, auf den sich seine Aufmerksamkeit richtete. Kostet den bayerischen Wirtschaftsminister die Flugblatt-Affäre wenige Wochen vor der Landtagswahl sein Amt? Es war zeitweise nicht ausgeschlossen, dass es so weit kommen könnte – und Roland Weigert als sein Staatssekretär dann in die erste Reihe nachrückt. Für den Kleinhohenrieder stand diese Option, unter diesen Gegebenheiten, nicht im Raum. Doch unter anderen Umständen kann sich Weigert durchaus einen Ministerposten vorstellen.

Demut gehört eigentlich nicht zu den vordersten Eigenschaften des Roland Weigert. Er weiß, was er will und wie er es bekommt. Der 55-Jährige ist wie ein Dirigent, der am liebsten den Takt vorgibt und alle Mitwirkenden zu einem harmonischen Gleichklang führen möchte. Doch wehe, einer trifft nicht den Ton! Es wirkt deshalb ungewohnt devot, wenn er sagt: "Die Fraktion wird nach der Wahl entscheiden, was aus mir wird."

