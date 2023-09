Neuburg-Schrobenhausen

16:39 Uhr

Landtagswahl 2023: Marina Abstreiter kämpft für ein neues Schulsystem

Marina Abstreiter will für die Grünen in den Landtag einziehen.

Plus Marina Abstreiter ist Direktkandidatin für die Grünen. Sie will dafür kämpfen, dass Bayerns Bildungspolitik neu gedacht wird. In die Politik aber brachte sie in anderes Thema.

Von Barbara Wild

Ein heiß diskutiertes Thema in der eigenen Heimat hat Marina Abstreiter in die Politik gebracht. Die 29-Jährige stammt und lebt in Schrobenhausen, dort geht es seit vielen Jahren um die Fragen einer Umgehungsstraße. Die soll durch ein FFH-Gebiet gebaut werden - für Abstreiter keine gute Entscheidung. "Wenn ich sehe, dass Dinge nicht gut laufen, weckt das in mir die Motivation, eine bessere Lösung voranzubringen", sagt sie. Also trat sie vor vier Jahren bei den Grünen ein, ließ sich in den Stadtrat Schrobenhausen wählen. Doch Abstreiter will mehr. Jetzt bewirbt sie sich um das Direktmandat für den Bayerischen Landtag.

Denn nicht nur die Frage der Verkehrswende und des Klimaschutzes sind Themen, die sie umtreiben. Es gibt eine Sache, für die brennt Marina Abstreiter - die Bildungspolitik in Bayern. Und die ist Landespolitik. Also war es für Abstreiter die logische Konsequenz ihre Bewerbung für den Landtag anzugehen. Kurz gesagt will sie sich für nicht weniger als einen Paradigmenwechsel im Schulsystem einsetzen, alte Strukturen aufbrechen. "Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass es in der Schule nicht gut läuft. Das will ich aber nicht hinnehmen, sondern ändern."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen