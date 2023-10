Landtagswahl 2023: Neuer Rekord bei Briefwahl im Stimmkreis 125

Diesen Sonntag gehen Bayerns Bürgerinnen und Bürger wieder wählen. Zum 19. Mal wird der Landtag neu zusammengestellt. Im Stimmkreis 125 Neuburg-Schrobenhausen zählen insgesamt 21 Gemeinden.

Wenn am Sonntag, 8. Oktober, die Wahlen in Bayern stattfinden, hat fast jeder zweite sein Kreuz schon gemacht. Denn die Nachfrage nach Briefwahl ist so hoch wie nie. Wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilt, gaben im Jahr 2018 insgesamt 31 Prozent der Wähler ihre Stimmen per Post ab. 2023 liegt der Anteil der ausgegebenen Unterlagen bereits bei über 40 Prozent. Ob sie alle wirklich wählen, ist natürlich noch offen.

Zum diesjährigen Wahlsonntag sind im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen exakt 82.659 Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Stimme abzugeben. Für diese Anzahl wurden 118 Urnen- und 101 Briefwahlbezirke festgelegt. Vor allem die Anzahl der Briefwahlbezirke hat sich markant erhöht. Bis dato (Stand 4. Oktober), haben fast jeder zweite, genauer gesagt 42 Prozent der wahlberechtigten Bürger, bereits Briefwahlunterlagen angefordert. Davon haben mehr als die Hälfte schon wieder abgegeben worden.

82.000 Bürger sind im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen wahlberechtigt

Am Wahltag selbst sind in der gesamten Region 1560 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Sie werden das vorläufige Wahlergebnis mitteilen. Dabei wird im ersten Schritt die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bei der Landtagswahl nach Parteien und Wählergruppen festgestellt und von den Wahlvorständen an den Landeswahlleiter weitergegeben. Noch am Sonntagabend gibt es die erste Schnellmeldung. Die zweite Schnellmeldung wird voraussichtlich im Laufe des Montags eingehen. Die amtlichen Schnellmeldungen für die Bezirkstagswahl erfolgen bis zum 10. Oktober.

Live-Ticker von der Neuburger Rundschau informiert am Wahlsonntag

Die Ergebnisse des Stimmkreises Neuburg-Schrobenhausen sind ab dem Wahlabend auf der Internetseite des Landkreises unter http://wahl.neuburg-schrobenhausen.de/ abrufbar. Die Neuburger Rundschau bietet für den gesamten Wahltag einen Live-Ticker.

Die finalen Ergebnisse im Stimmkreis stellt der Stimmkreisausschuss am Mittwoch um 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Neuburger Rathauses in einer öffentlichen Sitzung vor. Im Landratsamt ist in den Bereichen Kommunalwesen und Ausbildungsförderung eingeschränkter Betrieb. Die Mitarbeiter prüfen die im Landratsamt eingegangenen Wahlunterlagen. Das endgültige Wahlergebnis stellt der Landeswahlausschuss am 24. Oktober fest. (AZ)

